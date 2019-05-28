“بلومنت” تعين أردنية لإدارة عملياتها الإقليمية

عمان- عينت شركة بلومنت؛ المنظمة الدولية للإغاثة والتنمية سابقا، ليندا طبيشات مديرا اقليميا للشركة في الأردن، لتكون أول أردني يرأس الشركة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، من مقرها في فرجينيا الأميركية: إن طبيشات ستدير مكتب بلومنت في عمان، وتشرف على البرامج الحالية وتحديد الفرص المستقبلية في الأردن والدول المجاورة.

واضافت بأن طبيشات لديها نحو عشرين عاما من الخبرة في تصميم البرامج وتنفيذها وإدارتها، وأعمال الرصد والمتابعة.

وكانت طبيشات انضمت لمكتب بلومنت بعمان في شهر أيار 2017 كمديرة برنامج تطوير الممول من إدارة التنمية الدولية البريطانية، فيما أدارت أخيرا قسم الشراكة وتطوير الأعمال في الأردن.

وقال المدير العام لبلومنت روجر ايرفين: إن طبيشات لديها معرفة معمقة وتضيف رؤية قيمة إلى نشاطات بلومنت في الأردن، معربا عن قناعته بأن خبرتها في تصميم وتنفيذ البرامج، بالإضافة الى خبرتها الواسعة في بناء شراكات تعاونية ستسهم بتعزيز أسلوب الشركة في إنجاز تنمية ذكية محلية ومستدامة.

وحسب البيان فإن المدير الجديدة طبيشات ستبدأ عملها كمدير إقليمي في الأول من حزيران المقبل.

وتعمل شركة بلومنت على التعاون مع المجتمعات المحلية والشركاء المحليين لتصميم وتنفيذ مشروعات بطرق مبتكره ما يسهم في استقرار المجتمعات، وذلك عن طريق مشروعات البنى التحتية، وتوفير مساعدات إنسانية حيوية، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية طويلة المدى.

وبفضل خبرة بلومنت في معالجة التحديات وسط ظروف ومجتمعات صعبة حول العالم، فإنها ستبقى ملتزمة بتنمية القدرات المحلية والمساهمة في إيجاد أسس للتنمية في المناطق التي تعمل بها حاليا في المنطقة، وهي إلى جانب الأردن والعراق وسوريا وباكستان وأفغانستان.

وأسست بلومنت مكتبها في عمان منذ نحو 15 عاما، وتنفذ حاليا مشروعات تشمل التنمية المجتمعية وأنشطة تحفيز مجتمعي ممولة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لخدمة حوالي 77 ألف لاجئ في مخيم الزعتري، وتوجد لها مشروعات أخرى في سوريا يتم إدارتها من مكتب بلومنت بعمان.