“بلومينا” تطلق مكتبها الافتراضي لبرامج جواز السفر الثاني

أعلنت شركة بلومينا Bluemina المتخصصة في قطاع الجنسية والإقامة الدائمة عبر الاستثمار وبرامج جواز السفر الثاني عن إطلاق مكتبها الافتراضي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك لتمكين الأفراد والعائلات والمستثمرين الباحثين عن خدمات الجنسية الثانية من الحصول على هذه الخدمات بسهولة ومن أي مكان.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حرص شركة بلومينا على مواكبة موجة التقدم التكنولوجي التي شهدتها المنطقة والعالم خصوصاً في أعقاب جائحة كوفيد-19، حيث أظهرت الإحصائيات أن الاستفسارات المتعلقة بالجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار قفزت بنسبة 64% في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية تفشي الجائحة، بالإضافة إلى قيام 70% من عملاء بلومينا بالبحث عبر الموقع الإلكتروني للحصول على معلومات حول خدمات الشركة.

ويعد المكتب الافتراضي الأول من نوعه لشركة بلومينا استجابة للتغييرات في اتجاهات العملاء التي رافقت تفشي الجائحة كما أنه يصب في مساعي الشركة المستمرة لاستباق احتياجات العملاء. ومن خلال المكتب الافتراضي الجديد، سيحظى العملاء، خصوصاً الذين لا يمكنهم الوصول إلى مكاتب الشركة على الأرض، بالتجربة المميزة نفسها حيث سيمكنهم التواصل مع فريق من المستشارين القانونيين والموظفين والحصول على المعلومات التي يحتاجون لها ومن ثم التواصل مع الموظف المعني عبر مكالمة فيديو وإرسال طلب الجنسية أو الإقامة عبر الإنترنت؛ مما يسهم في استدامة الاتصال مع العملاء بطريقة مبسطة وموثوقة ومواكبة لأحدث الاتجاهات العالمية.

ما هي شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة ؟

توفر شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة خدمات قانونية ذات ثقة وتساعد عملاءهـــا على تحقيق العديد من فوائد الحصول على الجنسية المزدوجة. وعلى مر السنين، أقامت بلومينا العديد من العلاقات مع الحكومات في جميع أنحاء العالم بهدف تمكيننا من تزويد عملائها بأفضل الخدمات وأكثرها مصداقية وهدفها هو تزويد العملاء بخدمة سلسة وسريعة تعتمد على الثقة والجدارة.

الموقع الإلكتروني: www.bluemina.com