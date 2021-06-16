“بلومينا” للجنسية تدعم بطل سباقات السرعة الوريكات



عمان – إيمانًا بدعم المواهب، قامت شركة “بلومينا” للجنسية والإقامة الدائمة بتوقيع اتفاقية دعم للبطل غيث الوريكات الذي سيشارك في بطولة الأردن لسباقات السرعة 2021 والتي ستقام غدا في نادي السيارات الملكي. ونظراً للظروف الراهنة التي نشهدها، ستقام البطولة دون جمهور للحفاظ على السلامة وسيكون هناك تغطية إعلامية للبطولة.

وفي إطار شغف “بلومينا” بالتنمية والمسؤولية الاجتماعية، أسهمت الشركة في تقديم الرعاية والدعم الكامل للبطل الأردني، والذي أشار بدوره إلى أن هذا الدعم سوف يمكنه من تحقيق نتائج استثنائية في هذه البطولة. ولطالما تطمح “بلومينا” لأن تكون جزءاً لا غنى عنه في المجتمع داعماً للرياضة والأشخاص الذين يحققون دوماً إنجازات عظيمة.