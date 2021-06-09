بلومينا للجنسية والإقامة تواصل تنفيذ مبادراتها بإرسال تبرعات لفلسطين

عمان- ساهمت شركة بلومينا Bluemina للجنسية والإقامة الدائمة في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية في جميع البلدان ومنها فلسطين، وذلك إيماناً منها بأهمية تقديم يد العون للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والتي تعد التزامناً من بلومينا تجاه المجتمع الذي توجد فيه لتحقيق استجابة أكثر لاحتياجات المجتمع المحلي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص شركة بلومينا على الاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية خصوصاً تجاه الأهل في فلسطين وتحديداً في مدينة جنين الفلسطينية، حيث شملت المساعدات التي قدمتها الشركة تدريس فئة من الأطفال الأقل حظاً، والتبرع بقطعتي أرض لإنشاء جمعية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى تأسيس جمعية لكبار السن، كما شملت التبرعات التي قدمتها الشركة من خلال فرعها في رام الله، في ظل سعيها للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية التي تعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، تقديم رواتب شهرية لأكثر من 42 عائلة فلسطينية وتقديم دعم مالي لمدرسة الزبابدة الثانوية للبنين، إضافة إلى مساعدات عينية ونقدية للأسر المحتاجة في ضواحي فلسطين.

وفي هذا الصدد، أعرب وسيم داؤود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة Bluemina Citizenship & Residency، عن أهمية قيام جميع الشركات بالاستجابة للاحتياجات المجتمعية الإنسانية قائلاً: “يجب على الشركات أن تلعب دوراً إنسانياً لا يقل أهمية عن دورها الاقتصادي وهو ما نؤمن به في بلومينا حيث نحرص دائماً على أن نكون جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا، فإن تقديم الدعم المادي والمعنوي والتركيز على البرامج التي تفيد المجتمع المحلي هناك هو أقل ما يمكن فعله للوقوف إلى جانبهم”.