بليسكوفا تستخدم إرسالها ‭”‬المذهل‭”‬ لتتجاوز هسيه بصعوبة

لندن – تغلبت كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا بصعوبة على هسيه سو-وي بنتيجة 6-3 و2-6 و6-4 لتبلغ الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية الجمعة.

واستغلت اللاعبة التشيكية المصنفة الثالثة ضربات ارسالها القوية كما ينبغي وسددت 14 إرسالا ساحقا في الملعب رقم 1 لتتفوق على هسيه خلال ساعة واحدة و46 دقيقة.

وقالت بليسكوفا ”أعتقد أن ضربات إرسالي كانت مذهلة اليوم. أعشق أن أطلق على نفسي متخصصة في الملاعب العشبية. أقدم أداء أفضل هذا العام وبلغت الأسبوع الثاني في ويمبلدون“.

وأضافت اللاعبة التشيكية التي خسرت أمام هسيه في دبي هذا العام ”أنها منافسة قوية على الملاعب العشبية. قدمت (هيسه) مباريات جيدة خلال اخر شهرين. سعيدة للغاية بالفوز وبلوغ الدور الرابع.

”لا يوجد أي لاعبة في البطولة حاليا بهذه الطريقة لذلك أعتقد أني سأشعر بتحسن كبير في المباراة المقبلة بعد هذا الاختبار“.

وبدأت اللاعبتان المجموعة الافتتاحية بقوة قبل أن تسمح هسيه المصنفة 16 لبليسكوفا بكسر ارسالها لتتقدم 5-3.

وهذا ما كانت تريده اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما حيث ضغطت بشدة لتنهي المجموعة بإرسالها الساحق السادس.

وردت لاعبة تايوان مبكرا في المجموعة الثانية عندما كسرت ارسال بليسكوفا لتتقدم 4-2 وانقذت هسيه البالغ عمرها 33 عاما أربع نقاط لكسر الارسال في الشوط السابع قبل إجبار منافستها على خوض مجموعة فاصلة.

وضغطت بليسكوفا، التي تغلبت على بطلة ويمبلدون العام الماضي الالمانية أنجليك كيربر في نهائي بطولة إيستبورن الأسبوع الماضي، على هسيه بشدة وكسرت ارسالها لتتقدم 3-1 قبل أن تحسم الفوز.

وستلتقي بليسكوفا في الدور المقبل مع مواطنتها كارولينا موخوفا التي تغلبت على المصنفة 20 الاستونية انيت كونتافيت 7-6 و6-3. – (رويترز)