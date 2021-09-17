بليشكوفا تنسحب من دورة أوسترافا للتنس بسبب الإصابة

براغ – أعلنت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثالثة عالميا انسحابها من دورة اوسترافا المفتوحة لكرة المضرب التي تنطلق الاسبوع المقبل بسبب اصابها في معصمها.

تحتل اللاعبة التشيكية، البالغة 29 عاما، المركز الاول في تصنيف هذه الدورة، التي ستقام في مدينة اوسترافا شرق تشيكيا بين 20 و26 أيلول/سبتمبر.

وقالت بليشكوفا التي بلغت نهائي بطولة ويمبلدون والدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام “ليس من السهل ابدًا ان اعذر نفسي عن الغياب عن بطولة شاركت فيها سابقًا وستقام على ارضنا وبين جمهورنا”.

بدوره، قال طبيب اللاعبة، راديك كيبرل، في بيان انّ الاصابة كانت موجودة منذ مدة واضاف “المشاكل في معصمها ظهرت حتى قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لكننا لم تخضع للعلاج بسبب تقدمها في البطولة”.

وتابع “منذ ان زادت الامور سوءا، توافقنا على ان تتوقف لمدة ثلاثة أسابيع عن المشاركة في اي بطولة”.

بغياب بليشكوفا عن المشاركة، ستحلّ الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنّفة رابعة عالميًا، مكانها كمصنّفة اولى في أوسترافا. -(أ ف ب)