بلينكن: أمريكا مستعدة لدبلوماسية روسيا أو عدوانها على أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت، مضيفا أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية أو “العدوان” من جانب موسكو في الأزمة الأوكرانية.

وسيتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، بينما تحذر بلدان الغرب من اندلاع حرب في أوكرانيا في أي لحظة.

وصرح بلينكن للصحفيين في فيجي بأنه إذا كان بوتين حريصا فعلا على حل الأزمة المتصاعدة دبلوماسيا فإن واشنطن مستعدة للقيام بدورها، لكنها ستفرض عقوبات اقتصادية سريعة إذا قامت موسكو بغزو أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع زعماء دول المحيط الهادي “ما زلت أتعشم ألا يختار مسار تجدد العدوان وأن يختار مسار الدبلوماسية والحوار”.

وتابع “لكن إذا لم يفعل فنحن مستعدون”.

وقال بلينكن “إذا قرر الرئيس بوتين القيام بعمل عسكري فسوف نسارع بفرض عقوبات اقتصادية صارمة بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في أنحاء العالم، سنعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وسندعم حلفاءنا على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي”.

وأشار إلى أنه سيسأل لافروف عن الرد الروسي على الاقتراحات الأمريكية لحل الأزمة.- (رويترز)