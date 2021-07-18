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بلينكن تعليقا على شحنة المطاعيم: الأردن حليف أساسي لأميركا

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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علّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على إرسال بلاده نصف مليون جرعة من لقاح فايزر/ بيونتيك، إلى الأردن؛ لمساعدات المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال في تغريدة نشرها في حسابة الرسمي في “تويتر”، “إننا سعيدون بتزويد الأردن بـ500 ألف جرعة من لقاح فايزر؛ للمساعدة في الحفاظ على حياة الأردنيين”.

وأكد أن بلادة ممتنة لحزمة المساعدات الطبية المرسلة من قبل الأردن للولايات المتحدة في شهر تموز من عام 2020، وفخورون بقدرتنا على الرد بالمثل من خلال مشاركة هذا المورد مع حليفنا الأساسي وصديقنا (الأردن).

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