بلينكن تعليقا على شحنة المطاعيم: الأردن حليف أساسي لأميركا

علّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على إرسال بلاده نصف مليون جرعة من لقاح فايزر/ بيونتيك، إلى الأردن؛ لمساعدات المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال في تغريدة نشرها في حسابة الرسمي في “تويتر”، “إننا سعيدون بتزويد الأردن بـ500 ألف جرعة من لقاح فايزر؛ للمساعدة في الحفاظ على حياة الأردنيين”.

وأكد أن بلادة ممتنة لحزمة المساعدات الطبية المرسلة من قبل الأردن للولايات المتحدة في شهر تموز من عام 2020، وفخورون بقدرتنا على الرد بالمثل من خلال مشاركة هذا المورد مع حليفنا الأساسي وصديقنا (الأردن).

We are pleased to provide 500,000 doses of the Pfizer vaccine to help save Jordanian lives. We're grateful for Jordan’s COVID-19 related medical assistance to the U.S. in July 2020, and proud to be able to respond in kind by sharing this resource with our crucial ally and friend. pic.twitter.com/ss6qA0JZHO

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 18, 2021