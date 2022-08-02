آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

بلينكن: طالبان انتهكت اتفاق الدوحة “على نحو صارخ” بإيوائها الظواهري

8:00 ص2022-08-02
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن حركة طالبان انتهكت “على نحو صارخ” اتفاق الدوحة من خلال استضافة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وإيوائه.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة قتلت الظواهري في ضربة بأفغانستان في مطلع الأسبوع، في أكبر ضربة للتنظيم المتشدد منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في عام 2011.

وقال بلينكن في بيان “في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات”.

(رويترز)

8:00 ص2022-08-02
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock