بلينكن يؤكد تضامن أميركا التام مع الأردن بقيادة الملك

عمان- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي أكد تضامن الولايات المتحدة الأميركية التام مع الأردن، بقيادة جلالته.

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين، مؤكداً الدور القيادي لجلالة الملك في تعزيز الأمن والاستقرار.

هذا وكان جلالة الملك، قد تلقى اتصالاً هاتفياً مساء أمس الأربعاء، من الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي شدد فيه على دعم الولايات المتحدة للأردن ولجلالته.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: “تحدث وزير الخارجية أنطوني ج. بلينكن اليوم مع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن. وجدد الوزير التأكيد على التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية مع الأردن ، وأثنى على الملك عبد الله الثاني بقيادة الأردن الثابتة في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. تقدر الولايات المتحدة بعمق التعاون الثنائي القوي والصداقة الطويلة الأمد بين بلدينا”. -(بترا)