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بما يقارب 5000 دينار.. إلهام شاهين ترتدي هذا الفستان للمرة الثالثة

4:50 م2022-11-17
بما يقارب 5000 دينار.. إلهام شاهين ترتدي هذا الفستان للمرة الثالثة
بما يقارب 5000 دينار.. إلهام شاهين ترتدي هذا الفستان للمرة الثالثة

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أطلت الممثلة المصرية إلهام شاهين في العرض الأول لفيلم “السباحتان” ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44.

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وارتدت إلهام شاهين فستانا منقّش بالورود باللونين الأحمر والأخضر، من تصميم دار الأزياء العالمية فالنتينو Valentino.

وإنها ليست المرة الاولى التي ترتدي فيها إلهام شاهين هذا الفستان فكانت قد ارتدته مرتين سابقاً إحداهما في حفل شركة النيل العقارية بالعاصمة الإدارية في ديسمبر 2021.

وسعر الفستان يصل إلى مايقرب 6436 يورو.

تجدر الإشارة أن إلهام شاهين أعلنت غيابها عن شهر رمضان 2023 ولن تشارك في أي عمل درامي.

4:50 م2022-11-17
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