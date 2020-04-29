بمبادرة من الأردن.. 167 دولة وعضوا بالأمم المتحدة يصدرون بيان تضامن مع نيويورك

نيويورك- الغد- بمبادرة من المملكة الأردنية الهاشمية، أصدرت 167 دولة وعضواً مراقباً في الأمم المتحدة بيان تضامن مع مدينة نيويورك، والتي تستضيف مقر الأمم المتحدة منذ عام 1946، في مواجهة جائحة كورونا.

وأكد البيان التضامن مع المدينة وسكانها وقيادتها ومؤسساتها في مواجهة الجائحة وثمن جهود وتضحيات العاملين في مجال الرعاية الصحية، والشرطة، ورجال الإطفاء من أجل مواجهة كورونا.

وأطلقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المبادرة انسجاماً مع روح التضامن في مواجهة الجائحة التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني عبر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك ونالت دعماً كبيراً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وجاءت المبادرة تعبيراً عن الامتنان للمدينة التي جسدت بصفتها مقراً للأمم المتحدة العمل الدولي المشترك للتعامل مع التحديات العالمية، حيث تؤكد هذه المبادرة أن تحقيق السلام والازدهار والأمن العالمي لا يُمكن دون تكريس قيم التضامن والتعاون التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة.

وأكد البيان الذي دعمه الأمين العام للأمم المتحدة السيد “أنطونيو غوتيرش”، أن فيروس كورونا المستجد يُمثل دليلاً لا يمكن إنكاره أنه يجب على العالم الآن، أكثر من أي وقت مضى، العمل معاً للتغلب على التحديات التي تواجهها الإنسانية جمعاء. وشدد على أن الإيمان بالعمل الجماعي والتضامن العالمي يأتيان في مقدمة الأسباب التي دعت دول العالم للانضمام للأمم المتحدة.

وأعربت الدول الأعضاء عن تعازيها لمدينة نيويورك وأهلها لفقدانها آلاف الأرواح بسبب الفيروس، مؤكدين أن المدينة ستنتصر على هذا التحدي وستخرج من هذا الأزمة بشكلٍ أقوى وأكثر منعة، وستعود للمدينة حيويتها وحياتها المزدهرة.

وجدد البيان التأكيد على التزام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب المدينة والعمل بشكل جماعي على هزيمة هذا العدو غير التقليدي.

وبناءً على طلب من المملكة، نيابة عن الدول المشاركة في المبادرة، سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار البيان كوثيقة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة نيويورك تُعد المنطقة الأكثر تأثراً بالجائحة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسببت بوفاة وإصابة الآلاف فيها.