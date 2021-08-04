بمشاركة 22 دولة عربية ضمنها الأردن… فتح باب الترشح لجائزة إثراء للفنون في نسختها الرابعة

عمان- الغد- فتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” باب القبول للمشاركة بالدورة الرابعة من جائزة إثراء للفنون لعام 2021، والتي أطلقها المركز مؤخراً بالشراكة مع مؤسسة ثنائيات الدرعية، داعيا الفنانين المحترفين السعوديين والعرب إلى التسجيل والمشاركة في الجائزة.

وتمتاز النسخة الرابعة من جائزة إثراء للفنون لعام 2021م، والنسخ التي تليها، بأنها تضم إضافة إلى الفنانين السعوديين، فنانين من 22 دولة عربية منها الأردن، اذ تعد الجائزة فرصة للفنانين الاردنيين والمراكز والمؤسسات الثقافية الاردنية المعنية بالفن المعاصر للمشاركة والفوز بالجائزة.

وتعقد النسخة الرابعة من الجائزة فى ديسمبر من العام الجارى، بالتعاون مع مؤسسة ثنائيات الدرعية، وتتكون اللجنة التى تقوم باختيار الأعمال الفائزة من نخب محلية وعالمية، ليتم ضم العمل الفائز إلى مجموعة إثراء الدائمة.

ويحصل الفائز بالجائزة على مبلغ 100 الف دولار امريكي لدعم العمل الذي سيتم ضمه إلى مجموعة إثراء الدائمة، علما ان آخر وقت للتقديم للجائزة هو في 16 اغسطس الجاري.

شروط الجائزة

ــ يجب أن يكون الفنان المشارك من إحدى الدول العربية التالية، أو مقيمًا فيها لمدة لا تقل عن عشر سنوات: الأردن ،الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن.

ــ يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فما فوق.

ــ باب التقديم مفتوح للفنانين الأفراد والمجموعات الفنية، على أن يكون لكل متقدم عمل فني واحد فقط، سواءً كفرد أو كمجموعة.

ــ يجب أن يكون العمل المقترح جديد وحصري لمركز “إثراء”.

ــ يجب ألا يكون المقترح جزءًا من سلسلة أعمال موجودة مسبقًا (نفس الفكرة، والمفهوم، والمنهجية).

ــ يجب إرسال جميع الوثائق الإلزامية التي ينص عليها نموذج التقديم إلكترونيًا.

ــ سيتم استبعاد طلب التقديم تلقائيًا في حال الإخلال بأي شرط من الشروط المذكورة أعلاه.

للاطلاع على شروط التسجيل والترشح للجائزة يرجئ (انقر هنا)