بمشاركة 47 فريقا: ختام فعاليات البطولة الوطنية الـ15 للروبوت – النتائج النهائية

عمان – الغد – اختتم مركز اليوبيل للتميز التربوي/ معهد اليوبيل والتابع لمؤسسة الملك الحسين فعاليات البطولة الوطنية الخامسة عشرة للروبوت بمشاركة 47 فريقاً من الطفيلة والكرك والعقبة ومادبا وعمان، حيث تنافس 170 طالبا وطالبة من خلال المسابقات العلمية الأربعة وهي: جمع الكرات، السومو، الابتكار، وتتبع الخط على المراكز الاولى بين 47 فريقاُ من المدارس الحكومية والخاصة والمراكز العلمية وباشراف اكثر من 36 معلماُ ومعلمة.

وبحسبما صرّح به مدير مركز اليوبيل للتميز إسماعيل ياسين، فإن البطولة الوطنية للروبوت تعدّ من أهم الفعاليات العلمية في المملكة، وتأتي انطلاقاً من رسالة وقيم المركز الداعية لتوفير الفرص والتميز والعمل الجماعي واحترام التنوع وقبول اختلاف الثقافات والمسؤولية المجتمعية والوطنية وتمكين الطلبة من مهارات حل المشكلات عبر مشاركة الطلبة في العلوم والتكنولوجيا من خلال علوم الروبوت والانخراط به عبر مشاركتهم في المسابقة التي تؤهلهم للمشاركة في المسابقات العالمية.

من جانبها، عبرت مديرة برنامج دافي التابع لمؤسسة نور الحسين، ربى أبو يونس، عن سعادتها بمشاركة طلبة برنامج دافي في البطولة لأهمية دمج الجميع من خلال العلوم والمعرفة في خطوة مميزة لطلبة مخيم الزعتري للتعلم ومشاركة ابداعاتهم في علوم الروبوت.

وحول معايير تحكيم البطولة، أكد رئيس لجان التحكيم في البطولة أسامة الأسمر، على اعتماد البطولة لمعايير التحكيم الدولية والتي تعتمد النزاهة والشفافية وتعزز لدى الطلبة الإبتكار والابداع والعمل كفريق واحد بمستوى يؤهلهم للمشاركة بالمسابقات الدولية لاحقا من خلال هذه التجربة وبوجود 22 حكماَ دولياَ متخصصاً في مسابقات الروبوت.

وجاءت نتائج المسابقة لهذا العام على النحو الآتي:

جمع الكرات: مدرسة أكاديمة عمان في المركزين الأول والثاني وأكاديمية الحضارات في المركز الثالث.

جمع الكرات/ متقدم: أكاديمية بناة الغد في المركز الأول، مدارس الملك عبدالله للتميز- الطفيلة في المركز الثاني، ومدارس النظم الحديثة في المركز الثالث.

مسابقة السومو/متقدم: أكاديمية بناة الغد في المركز الأول، كينغر أكاديمي في المركز الثاني و مدارس النظم الحديثة في المركز الثالث.

مسابقة تتبع الخط: حصدت أكاديمية الحضارات على المراكز الثلاثة الأولى.

مسابقة تتبع الخط/ متقدم: حصلت أكاديمية بناة الغد على المركز الأول، ومدرسة الكندي الأساسية في المركز الثاني وأكاديمية الحضارات العالمية في المركز الثالث.

وحصلت مدارس الملك عبدالله للتميز-العقبة على جائزة تحدي الصعوبات، وحصل المعهد القومي للروبوت والتكنولوجيا على جائزة العمل الجماعي، وحصل فريق منتخب الزعتري على جائزة الإلهام في المسابقة، وحصل فريق معهد اليوبيل على جائزة التصميم الميكانيكي في المسابقة وحصدت مبادرة (روبوتنا) على جائزة الاستراتيجية والإبداع.