بمناسبة الاحتفالات بالمئوية.. هاني شاكر في عمل وطني قريبا

عمان- الغد- ضمن برامج احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية واستعدادات محافظة إربد لاحتفالها عاصمة الثقافة العربية للعام 2021، زار وفد أردني يترأسه رجل الأعمال محمد العمري العاصمة المصرية القاهرة، والتقى بأمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر للتحضير لعمل فني وطني كبير.

وقال العمري خلال لقائه بالفنان هاني شاكر، إن العمل الوطني الغنائي الذي تديره وتنتجه مجموعة محال للتمكين والتطوير يعد نمطا جديدا بالنسبة للأعمال الوطنية من حيث الكلمات واللحن، خاصة وأنه يأتي تزامنا مع احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية وإعلان إربد عاصمة للثقافة العربية للعام 2021 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وأكد العمري أهمية الحدث الثقافي لمدينة إربد ما يستدعي تأطير علاقات جيدة لها مع مدن عربية أخرى، وذلك ضمن إطار التعاون مع فنانين عمالقة أمثال الفنان هاني شاكر، مقدما شرحا مفصلا وخطة واضحة المعالم تبرز الأهمية والدور الثقافي للمدينة والذي يستمد خصوصيته من خريطة ثقافية غنية بالصروح والفعاليات والإبداعات الثقافية والفنية المختلفة.

من جانبه أشاد الفنان هاني شاكر بالخطط المستقبلية لمجموعة محال للتمكين والتطوير في مجالي الثقافة والفن، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الوثيق بين الأردن ومصر.

وكشف الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف المشرف الفني على الأغنية ومؤلفها النقاب عن أن هذا العمل من ألحان وتوزيع الموسيقار اللبناني طوني سابا، وسيتم إخراجه على شكل دويتو غنائي يصور في الاردن على طريقة الفيديو كليب مشيدا بدور رجل الأعمال والمنتج محمد العمري الذي يسعى لخلق حالة فنية ثقافية متميزة على الصعيدين المحلي والعربي.

وقال اليوسف إننا بذلنا مجهودًا عظيمًا للتحضير لهذه الأغنية الوطنية ذات الطابع الفريد، لنقدم تجربة مميزة تناسب الأردنيين بخامة صوت الفنان العملاق هاني شاكر.

الرئيس التنفيذي لشركة لحظات الإبداع أيمن ارشيد قال إن هذا العمل سيخلق حالة من الإبداع والتميز خصوصاً أنه سيطرح قريباً تزامنا مع مئوية الدولة الأردنية، مؤكدا أهمية هذا النوع من الأعمال الوطنية التي تقدم الكثير من الحب والانتماء للأردن ملكا وقيادة وشعبا.

من جانبه قال الدكتور صلاح أبو عين المستشار القانوني والحقوقي إن الثقافة والفن تعدان إحدى أهم ركائز بناء المجتمع ونهوضه، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين الفنان هاني شاكر والسيد محمد العمري في مجال إنتاج أغنية تصدح بالوطن.