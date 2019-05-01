عمان- الغد- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة يوم العمال الذي يصادف اليوم الأربعاء، إحدى الشركات الأردنية الريادية في مجال صناعة وإنتاج المعدات الطبية، التي أسسها شباب أردنيون في عام 2012، ووفرت أكثر من 70 فرصة عمل للأردنيين من مختلف المحافظات، 60 بالمائة منهم إناث.

وجاءت زيارة سمو ولي العهد إلى الشركة في إطار حرصه على تطوير قدرات الشباب الأردني في مجالات الإبداع والابتكار والمهارات التقنية والمهنية.

وتختص الشركة، التي تصدر 94 بالمائة من منتجاتها إلى الأسواق العالمية، بتصنيع المعدات الطبية ومنها التقويم الشفاف المعتمد على توظيف أحدث التكنولوجيا من برامج ومعدات وصولا للطباعة ثلاثية الأبعاد، مثلما تقوم بخدمة ما يزيد عن ألف طبيب معتمد في 11 دولة في العالم.

وحسب القائمين على الشركة، فإن هناك خطة لتوفير نحو 30 فرصة عمل جديدة في الشركة خلال الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن الشركة كانت من ضمن الـ 27 شركة أردنية، التي تم اختيارها ضمن أفضل 100 شركة ناشئة في المنطقة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي 2019، الذي عقد بمنطقة البحر الميت الشهر الماضي.

وفي مقابلة صحفية، قال فراس شحرور عضو مؤسس بالشركة، إن فكرة تأسيس الشركة بدأت في عام 2012 من خلال مجموعة شباب أردنيين، اكتشفوا أن منتج تقويم الأسنان الشفاف موجود في الولايات المتحدة، لكنه غير منتشر في باقي دول العالم ومنها الدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط، وبناء على ذلك تم البدء بنقل الفكرة إلى الأردن.

ولفت إلى أن الشركة وظفت التكنولوجيا الحديثة في صناعة وإنتاج المعدات الطبية المختصة بالأسنان، منها إدخال الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما مكن الشركة من منافسة الأسواق العالمية.

وتحدثت مديرة مختبر الأسنان في الشركة، سحر السباح من إربد عن تجربتها في العمل بالشركة والتي بدأت بوظيفة فنية أسنان في عام 2012، فيما بينت مسؤولة قسم الإنتاج غادة الشوابكة من مادبا أنها انضمت للشركة منذ سنتين، لتعمل في بيئة عمل محفزة على الإبداع.