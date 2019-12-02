بمناسبة 56 عاماً على تأسيسها: الملكية الأردنية تخفّض أسعار جميع الوجهات

عمان – الغد – أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن حملة تسويقية جديدة تبدأ (اليوم) وتستمر حتى الثاني عشر من شهر كانون الأول الجاري، وتتضمن بيع تذاكر السفر بأسعار مخفضة شملت جميع الوجهات على شبكة خطوطها وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس الناقل الوطني والتي تصادف يوم الخامس عشر من هذا الشهر.

ويتيح العرض الجديد للمسافرين إمكانية الحجز وشراء التذاكر بأسعار تشجيعية خلال الفترة المذكورة للسفر بها ما بين 13/1/2020 وحتى 10/5/2020 مع فرصة الإقامة في بلد المقصد لمدة تمتد من ثلاثة أيام وحتى 45 يوماً.

وأوضحت الملكية الأرنية في بيان صحفي أن الأسعار التشجيعية الجديدة تشمل كافة الضرائب، وهي تتضمن بيع تذاكر السفر بالدرجة السياحية لرحلتي الذهاب والإياب، سواء كانت بداية انطلاق الرحلة من عمان أو من العقبة.

فقد انخفضت أسعار التذاكر لتصل إلى 550 ديناراً إلى نيويورك، شيكاغو، ديترويت ومونتريال و360 ديناراً إلى بانكوك، هونغ كونغ وكوالالمبور، كما هبطت أسعار التذاكر الى 340 ديناراً إلى كل من فرانكفورت، ميونخ، برلين، فينا، باريس، لندن، مدريد، برشلونة، أمستردام، جنيف، زيورخ، موسكو، روما، كوبنهاجن، إسطنبول وكذلك إلى الدوحة.

كما وصلت أسعار تذاكر تونس والجزائر إلى 240 ديناراً و200 ديناراً الى دبي، أبو ظبي، الكويت، الدمام، جدة، الرياض، المدينة المنورة، بغداد، البصرة، إربيل، السليمانية والنجف و170 ديناراً الى بيروت، القاهرة، لارنكا وأثينا، فيما انخفض سعر التذكرة بين عمان والعقبة إلى 60 ديناراً.

وتقدم الملكية الأردنية للمسافرين القادمين إلى الأردن من مختلف محطاتها خلال مدة الحملة أسعاراً مخفضة أخرى، سواء كانوا قاصدين عمان أو العقبة.

وفيما يتعلق بحقائب السفر، فإنهُ يمكن للمسافرين إلى أميركا الشمالية والشرق الأقصى إصطحاب حقيبة واحدة مجاناً تزن 23 كغم، فيما يُمكن للمسافرين إلى المحطات الأخرى دفع مبلغ بسيط بدل حمل حقيبة بهذا الوزن.

أعضاء برنامج “رويال كلوب” مع الملكية الأردنية والذين يشترون بطاقات سفرهم خلال هذه الفترة يستطيعون تجميع نسبة من الأميال التي تستحق لحساباتهم لاستبدالها بالامتيازات المتعددة التي يوفرها البرنامج لمشتركيه.

ودعت الملكية الأردنية مسافريها لاستثمار هذه الفرصة المميزة من الخصومات والإسراع بالحجز وشراء التذاكر إما من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (من هنا) أو تطبيقها على الهواتف الذكية أو زيارة مكاتب مبيعاتها في الأردن والمحطات الخارجية أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين أو عبر هاتف مركز الاتصال التابع للملكية الأردنية رقم 5100000 6 00962