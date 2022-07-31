بمهارة عالية.. تشكيليون ينفذون “منحوتة عرار 2022”

أحمد التميمي

إربد- بمناسبة اختيار إربد عاصمة الثقافة العربية، وبتكليف من وزارة الثقافة، نفذت دار آرت جاليري، رمزا وطنيا جديدا، وهو منحوتة عرار، وهو الرمز الثقافي العربي للعام الحالي.

وقال الفنان محمد هزايمة “تشرفنا بثقة وزارة الثقافة، بتكليفنا بعمل رمز وطني، ليكون في بيت عرار”.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ العمل بمهارة عالية من الحجر بارتفاع 170 سم، وعرض القاعدة متر واحد، ويتألف الرمز من الأعلى من منحوت على شكل كتاب، وكتب عليه عشيات وادي اليابس، وهو ديوان الشاعر عرار، محمول على قاعدة تعلو قطعة حجرية مستطيلة الشكل، وضع عليها صورة الشاعر عرار محفورة على الجرانيت الأسود (قلاكسي).

ومن الجانبين الأيمن والأيسر حفر اسم الشاعر عرار، ويدنوه بروز غائر يعلو قطعة حجرية محفور عليها سنابل القمح من الجهات الأربع حفرت بشكل بارز، وكتب عليها من الأعلى في الواجهة الأمامية (عرار الرمز الثقافي العربي للعام 2022)، ويدنوها قطعة حجرية حفر عليها بشكل بارز رسوم هندسية من التراث الأردني، وكتب عليها من الأعلى (يا أردنيات أن أوديت مغتربا فانسجنها بأبي أنتن أكفاني وقلن للصحب واروا بعض أعظمه في تل إربد أو في سفح شيحان) من أشعار الشاعر عرار.

وقالت الفنانة مرام حسن “كل الشكر لهذه الثقة التي تدل على مدى اهتمام وزارة الثقافة بالمثقفين والمنتج الثقافي الأردني”.

وأضافت “بعد تنفيذ المنحوتة وتسليمها تم طلب منحوتة مصغرة عنها بالمواصفات نفسها، وتم تنفيذها بمهارة عالية بحمد الله، ولاقت إعجاب وزيرة الثقافة التي نفذتها والفنان محمد هزايمة والفنان عمرو أبو غريبة”.

وقد شارك في المنحوتة (وزن 4.5 طن)، التي نفذت ونصبت في بيت عرار الثقافي: الفنان محمد هزايمة، الفنانة مرام حسن، بمشاركة الفنان شادي غوانمة، والفنان عمرو أبو غريبة، والفنان محمد فدعوس، وبمتابعة الفنان الدكتور محمد خير ديباجة.