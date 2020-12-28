بموسم الصقيع.. 12 طريقة للاستمتاع بالدفء

دبي- تنخفض درجات الحرارة في موسم الشتاء، وهو الأمر الذي يحتاج إلى اتخاذ بعض التدابير للحماية من الشعور بالبرودة الشديدة داخل المنزل وخارجه. يورد موقع WebMD نصائح عدد من الخبراء للاستمتاع بشتاء دافئ بداية من استشارة الطبيب إذا كان الشعور بالطقس البارد أكثر وطأة من المعتاد مرورًا بانتقاء النظام الغذائي المناسب ووصولًا إلى اختيارات الملابس:

السعرات الحرارية

يحتاج جسم الإنسان إلى وقود للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية مرتفعة، خاصةً عندما يكون الجو باردًا في الخارج، وينصح بتناول وجبة ساخنة واحدة على الأقل يوميًا. الوجبات الحارة

يساعد الحرص على تناول بعض الوجبات الحارة على تدفئة الجسم حرفيًا. ويمكن تناول الفلفل الحار ما لم يكن الشخص يعاني مشاكل في المعدة مثل القرحة. استشارة الطبيب

إذا لاحظ الشخص أنه أصبح أكثر حساسية للبرد مما كان عليه في الماضي، فربما تكون أحد أعراض مشكلة في التغذية أو حالة فقر دم أو مشكلة بالأوعية الدموية أو الغدة الدرقية. وعليه يمكن أن يجري الطبيب بعض الاختبارات لتضييق نطاق البحث عن المسببات. الحديد وفيتامين B12

دون ما يكفي من الاثنين، يمكن أن يصاب الإنسان بفقر الدم، مما يعني أن هناك نقصا في عدد خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين لباقي الجسم، وهو بدوره ما يمكن أن يتسبب في الشعور بالبرودة. يمكن الحصول على الجديد وفيتامين B12 عن طريق تناول الدجاج أو البيض أو السمك أو الحمص أو الخضراوات. التمرينات الرياضية

يمكن ممارسة بعض التمرينات الرياضية البسيطة للحصول على شعور بالدفء والنشاط مثل المشي أو الركض. إذا كان الجو باردًا جدًا بالخارج، يمكن ممارسة بعض تمارين الرياضية الخفيفة في المنزل. تدفئة الملابس

تعد لحظة تبديل الملابس في الصباح من الفترات التي يتعرض فيه الكثيرون للشعور بالبرودة. يمكن وضع الملابس في المجفف لدورة قصيرة قبل ارتدائها لتدفئتها سريعًا قبل ارتدائها. ارتداء الجوارب للنوم

ربما يبدو الأمر مضحكًا، لكنه أفضل من الشعور بالبرد القارس في أصابع القدمين. يساعد ارتداء جوارب نظيفة قبل النوم على تدفئة كامل الجسم وليس أصابع القدمين فحسب. ولمن لا يحبذون ارتداء جوارب أثناء النوم يمكن ارتداء شبشبًا دافئًا قبل الدخول للسرير بحوالي ساعة. انتقاء بيجامات مناسبة

ينصح الخبراء بانتقاء ملابس النوم بعناية ويفضل اختيار المصنوعة من أقمشة مرنة ومريحة. ويوصي الخبراء بعدم اختيار المنسوجات الحريرية لملابس النوم. لباس ذو طبقات

على عكس المتوقع يمكن أن يكون اختيار ملابس خفيفة من عدة طبقات أكثر منحًا للدفء بالمقارنة مع طبقة ثقيلة واحدة. الأحذية المُصنفة للشتاء

ينبغي اختيار أحذية مناسبة لفصل الشتاء، حيث إن الأحذية غير المحكمة المضادة للرطوبة يمكن أن تتحول إلى ما يشبه كتلا جليدية. وينصح باختيار قياس أكبر لأحذية الشتاء لكي تناسب بعض الجوارب الصوفية السميكة. تدفئة السرير

ينصح الخبراء بأن يتم وضع البطانية أعلى المرتبة لأن نصف الحرارة من البطانية يتم إهدارها عند استخدامها غطاء، كما أنه يمكن في هذه الحالة الاكتفاء بغطاء خفيف ومريح مثل الملاءة فوق الشخص أثناء النوم. المدفأة

يرى الخبراء أن اختيار مدفأة من النوع “الحراري” المزود بمروحة هو الأفضل لتدفئة غرفة كاملة.-(العربية نت)