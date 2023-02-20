بناء أكبر تلسكوب فلكي في الشرق الأوسط في مصر

تعتزم مصر بناء أكبر تلسكوب فلكي في الشرق الأوسط، ليكون بديلاً لمرصد القطامية الفلكي.

وأعلن بيان رسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية افتتاح المدرسة الفلكية لعموم إفريقيا والشرق الأوسط.

ومرصد القطامية -الذي أُنشئ في فترة الستينيات من القرن الماضي- هو الأكبر في الوطن العربي، والوحيد في الشرق الأوسط والثاني إفريقياً، وكان يمتلك قطر مرآة يبلغ 74 بوصة.

وشارك المرصد في عدة اكتشافات فلكية دولية، منها هبوط أول إنسان على سطح القمر عام 1969، إضافة إلى الإصدار الدوري للرسائل والبحوث العلمية التي تعتمد بشكل أساسي على دقة أرصاد المنظار، وفقا لموقع سي ان ان.