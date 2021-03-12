بناء حقوق السحب الخاصة بشكل أفضل

خوسيه أنطونيو أوكامبو*

نيويورك ــ وافقت مجموعة العشرين على تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة (الأصل الاحتياطي الذي يصدره صندوق النقد الدولي). كان العديد من خبراء الاقتصاد يوصون بتخصيص رئيسي كبير جديد لحقوق السحب الخاصة لمدة عام كامل.

ولكن الآن، تدرك الولايات المتحدة الحاجة إلى التعاون: كان وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، الذي سبق جانيت يلين في المنصب، هو الذي عارض ــ وأوقف فعليا ــ تخصيص حقوق السحب الخاصة العام الماضي. كما تستحق كريستالينا جورجييفا، المديرة الإدارية السابقة لصندوق النقد الدولي، الثناء للجهود التي بذلتها في مناصرة حقوق السحب الخاصة باعتبارها أداة قوية لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

من الممكن تعزيز تأثير حقوق السحب الخاصة بدرجة أكبر ببعض الطرق. أولا، يجب أن يعالج صندوق النقد الدولي القضية الأساسية المتمثلة في ازدواج المحاسبة. بناء على المعطيات الحالية، يميز الصندوق بين «المورد العام» وحسابات حقوق السحب الخاصة ــ وهو النظام الذي يحول حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى سجلات محاسبية بلا أهمية. واليوم، ينطبق هذا الوصف على أكثر من أربعة أخماس جميع حقوق السحب الخاصة التي جرى تخصيصها.

الواقع أن إصلاح هذه المشكلة أمر بسيط نسبيا. كما اقترح منذ فترة طويلة جاك بولاك ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يجمع بين الحسابين. وتتمثل طريقة بسيطة للقيام بذلك، والتي اقترحتها شخصيا، في التعامل مع حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة على أنها ودائع في الصندوق من قبل الدولة التي تمتلكها. هذا النهج من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الإصلاح، حيث تصبح مخصصات حقوق السحب الخاصة المصدر الوحيد لتمويل صندوق النقد الدولي، تماما مثل إنشاء الأموال من قِـبَـل البنوك المركزية على المستوى الوطني أو الإقليمي.

يجب أن يركز إصلاح ثان بالغ الأهمية على توزيع حقوق السحب الخاصة. في الوقت الحالي، يتعين على الاقتصادات الناشئة والنامية تكديس كميات ضخمة من احتياطيات النقد الأجنبي من أجل «التأمين الذاتي» ضد دورات الازدهار والكساد في التمويل الدولي والقيود المفروضة على شبكة الأمان المالي العالمية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اتساع فجوات التفاوت العالمية، لأن التأمين الذاتي يُـفضي إلى تحويلات مالية ضخمة إلى البلدان المصدرة للعملات الاحتياطية.

تتمثل إحدى الطرق لتصحيح هذه الحال في منح البلدان الأعلى طلبا للاحتياطيات ــ البلدان النامية بشكل أساسي ــ مخصصات أكبر من حقوق السحب الخاصة.

يتمثل خيار آخر في إدخال الطلب على الاحتياطيات كمعيار، إلى جانب حصص صندوق النقد الدولي، لتحديد مخصصات حقوق السحب الخاصة. وأي من النهجين من شأنه أن يساعد في خلق «رابطة التنمية» في مخصصات حقوق السحب الخاصة التي اقترحها فريق من الخبراء مكلف من قِـبَـل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في ستينيات القرن العشرين.

لاستكمال هذا الجهد، يمكن السماح لصندوق النقد الدوي بشراء سندات من بنوك التنمية المتعددة الأطراف بحقوق السحب الخاصة غير المستخدمة. وبوسع هذه البنوك بعد ذلك أن تستخدم هذه الأموال لتمويل القروض الطويلة الأجل للبلدان الناشئة والنامية. علاوة على ذلك، يمكن تشجيع البلدان التي لا تستخدم أصولها الاحتياطية على التبرع بها لدعم التنمية أو غير ذلك من الأهداف.

على نحو مماثل، من الممكن تشجيع البلدان على استخدام حقوق السحب الخاصة المخصصة للاستفادة من المؤسسات المالية الإقليمية التي تدعم البلدان الناشئة والنامية، وبالتالي تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية. ولكي ينجح هذا، يجب اعتبار هذه المساهمات الرأسمالية كأصول احتياطية.

على أية حال، لا يأتي الاستخدام الخاص لحقوق السحب الخاصة على رأس أولويات الإصلاح؛ بل يجب أن تكون إزالة محاسبة صندوق النقد الدولي المزدوجة وتنفيذ نظام أكثر إنصافا لتحديد المخصصات على رأس هذه الأولويات. وبينما يستعد صندوق النقد الدولي للتخصيص التالي الضخم لحقوق السحب الخاصة، يجب أن يكون كلا الأمرين على الأجندة.

*أوكامبو وزير مالية كولومبيا الأسبق، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهو أستاذ في جامعة كولومبيا.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت