“بنات عبد الرحمن”.. فيلم يشبهنا

إسراء الردايدة– “بنات عبد الرحمن”، فيلم أردني يتناول التحرر الأيديولوجي والاجتماعي للمرأة، حيث يلفت مخرجه زيد أبو حمدان الانتباه إلى التوصيفات النمطية للمرأة في مجتمع يهيمن فيه النظام الأبوي والذكورية.

يُعرض الفيلم الأول للمخرج أبو حمدان اليوم في دور السينما المحلية حاليا، ويستند إلى بحث عميق في النضال الاجتماعي والمرأة ضد الأعراف الاجتماعية والعنف، وبنفس الوقت يثير مسألة الحياة الأسرية، والعنف المنزلي، وزواج القاصرات، والعادات والتقاليد، وعلى وجه التحديد تربية الفتيات في المجتمعات العربية.

كما أنه يتناول قضايا شائكة مثل التمييز بين الجنسين وارتداء النقاب.

يتبع الفيلم قصة زينب التي تستيقظ على اكتشاف صادم يمكن أن يشوه صورتها في الحي الذي تسكن فيه في عمان الشرقية. سرعان ما تطلب مساعدة أختها.

في حين أن أمال لديها صراعها السري، فإن أختها سماح مشغولة جدًا بحيث لا يمكن أن تكون هناك. في هذه الأثناء، تحاول ختام التركيز على حياتها الخاصة.

الأخوات الأربع المختلفات اللائي أجبرن على العودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من العزلة لحل لغز الاختفاء المفاجئ لوالدهن.

فيلم “يشبهنا”

فيلم “بنات فيلم عبد الرحمن” الذي يمكن أن نقول “إنه يشبهنا” يتعامل بكثافة مع قضايا المرأة من حيث الطرح والعمق.

في فيلمه أبو حمدان، يتناول التحرر الأيديولوجي والاجتماعي للمرأة ويتناول في الوقت نفسه الأوصاف النمطية للمرأة في مجتمع تهيمن فيه سلطة الرجل من خلال 4 نماذج مختلفة للمرأة.

إنه يستند إلى بحث متعمق حول النضال الاجتماعي والنسوي ضد المعايير غير العادلة والعنف ويثير قضية الحياة الأسرية والعنف.

يثير الفيلم قضايا الحياة الأسرية والعادات والتقاليد القديمة التي تنتقص من المرأة، فضلاً عن القضايا الشائكة مثل التمييز بين الجنسين والمحرمات التي لا تستطيع المرأة التحدث عنها.

4 أخوات… شخصيات مختلفة

الأحداث التي تقدم أربعة نماذج مختلفة لنساء يعشن في حي للطبقة المتوسطة في عمان. النموذج الأول للمرأة التي تعاني من العنف الزوجي، تتعرض للضرب، وتعتني بابنتها وسط صرامة الأب الذي يريد تزويجها في سن لا يزيد عمرها عن خمسة عشر عاما، أمل، لعبت دورها صبا مبارك، هي المرأة التي ترتدي النقاب في صورة تقليدية للتدين في مفهومها الاجتماعي.

النموذج الثاني، زينب، لعبت دورها فرح بسيسو، الفتاة التي لم تتزوج والأخت الكبرى، وتعمل خياطة وسط أحلامها في دراسة الموسيقى، والوقوف إلى جانب والدها في الدور التقليدي للفتاة «العانس» ونظرة المجتمع لها وبين الأحلام وبر الوالدين والضغوط النفسية والاجتماعية.

سماح، تمثل النموذج الثالث، التي تزوجت من رجل ثري، لكنه علاقتهما مضطربة وغير سوية، تحول حلمها بإنجاب الأطفال إلى كابوس وسط انشغالها بالسهر للهروب من حياتها وواقع يصعب الاعتراف به. لعبت الممثلة حنان الحلو دورها.

في حين أن النموذج الأخير هي ختام، لعبت دورها مريم الباشا، الفتاة التي تجاوزت التقاليد وسافرت إلى دبي للعيش مع بحثا عن الحب، مما جعل الأسرة بأكملها تعاني بسبب قرارها الذي وضع العائلة في موقف صعب.

رحلة البحث والاكتشاف

كل الأحداث التي تدور في قالب اجتماعي لا تخلو من مواقف مضحكة وبكاء، تنتقد المجتمع بوضوح وصراحة. وسط بحثهم عن والدهم، يشرعون في رحلة اكتشاف الذات والوقوف على القرارات المصيرية ومواجهة الحقائق.

تقدم بطلات الفيلم أمثلة حقيقية للحياة وفي مجتمع الشرق الأوسط، وليس الأردني فقط. البحث عن الحرية والمساحة للتنفس غير متاح للجميع، خاصة وسط عادات وتقاليد عفا عليها الزمن تقريبًا، وبين الواقع والحلم مساحة واسعة.

لجأ المخرج زيد أبو حمدان في فيلمه “بنات عبد الرحمن” المستوحى من القصص في المجتمع ومحيطه، إلى بحث مكثف حول واقع المرأة محليًا، والذي كان واضحًا في أبعاد شخصياته بعيدًا عن التطفل أو المبالغة.

بين النقد الصريح للازدواجية في المجتمع، والتدين ا،وعدم المساواة بين الجنسين، والعنف اللفظي والجسدي ضد المرأة وحتى زواج الفتيات القاصرات، نشاهد فيلما قويا وجريئا لم يتطرق له أي فيلم أردني من قبل.

وفيما المخرج رجل، لكن المنتجة هي الممثلة صبا مبارك، مع تمثيل نسائي بمعدل عالٍ جعله فيلمًا نسائيًا بحتًا، وقد أنتجت العمل بان إيست ميديا وصبا مبارك وآية وحوش.

ومؤخراً عُرض الفيلم في مهرجان عمّان السينمائي الدولي ولاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً إذ نفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها، كما فاز الفيلم بجائزة الجمهور (الفهد الذهبي) لأفضل فيلم روائي من مهرجان إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال.

وكان “بنات عبد الرحمن” قد انطلق في دور العرض السعودية والكويتية تجارياً، كما افتتح الفيلم مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

وفاز بجائزة الجمهور ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، وكان بنات عبد الرحمن قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث نال جائزة الجمهور

.وشارك الفيلم في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش).

وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production ، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

حصل “بنات عبد الرحمن” على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، منحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ومنحة منصة سيني جونة (مرحلة ما بعد الإنتاج) مهرجان الجونة السينمائي، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي.

كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

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