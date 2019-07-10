“بنت بلادي”.. تفتح آفاقا أمام السيدات لتسويق منتجاتهن

عمان- _- استكملت ادارة مبادرة “معرض بنت بلادي” تصميم البرنامج التدريبي الخاص بالسيدات المشاركات والزائرات للمعرض خلال الفترة من 17 – 20 تموز الحالي في مركز زارة اكسبو في فندق حياة عمان، كمحور من محاور المبادرة المجانية في كل محاورها، والتي تنطلق تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة لتمكين المرأة اقتصاديا، كهدف أساسي انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو انتهاج منهج دولة الانتاج كمحور اساسي ينهض من خلاله المجتمع.

الرئيس التنفيذي للشركة العربية الاولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات مؤسس المبادرة بلال البرماوي، أشار الى أن “المسؤولية الاجتماعية هي منطلقنا في اطلاق هذه المبادرة التي لمسنا من خلال تصميمها، والاعداد لأنها حاجة ماسة للمرأة الاردنية في التأهيل والتدريب والتشبيك والتسويق لمواهبها وإبداعها وإرادتها الصلبة في أن تكون قادرة على تحقيق ذاتها، وتساهم بشكل اقتصادي فاعل في دخل أسرتها، خصوصا أن قضية الغارمات التي حازت على الرأي العام قبل أشهر كانت نتيجة حتمية لغياب من يملئ فراغ احتياجات المرأة المنتجة من دراسات الجدوى وآليات التسويق”.

وحول البرنامج التدريبي الذي ستقدمه المبادرة في المرحلة الاولى تم التعاون مع العديد من المؤسسات الرسمية والاهلية التي تم التواصل معها لهذه الغاية، ومنهم: برنامج “إرادة” التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، المركز الوطني للبحوث الزراعية، مؤسسة الغذاء والدواء، جمعية الاسعافات الاردنية، جمعية الرخاء لرجال الاعمال، جمعية البيئة الاردنية، وجمعية انتاج لتكنولوجيا المعلومات، ومركز Manganite For Food Technology .

وتم فتح المجال أمام زوار المعرض بالاضافة الى السيدات المشاركات، لتلقي هذه الورش والتدريبات قبل وخلال أيام المعرض، وتصل لأكثر من سبعين ساعة تدريبية ولكافة القطاعات.

كما سيكون هناك مشاركات من موسيقات الامن العام، وموسيقات المديرية العامة لقوات الدرك، وكورال أطفال مركز زها الثقافي، فرقة أمانة عمان الكبرى، وضيوف من الفنانيين الأردنيين الداعميين لهذا المعرض، وعروض للأزياء التراثية.

ويضيف البرماوي مبادرة “معرض بنت بلادي” تجاوزت في برامجها التقليدية الى الاعلان عن وجود مسابقات بين السيدات العارضات داخل المعرض في القطاعات الثلاثة ( الازياء والمنسوجات، الاطعمه والمشروبات، والحرف اليدوية)، وعبر لجان متخصصة متطوعة من تضم خبرات علمية وأكاديمية وعلمية، وتقدم من خلالها جوائز قيمة مادية وعينية، وهي فرصة أيضا للقاء المباشر مع هذه اللجان من قبل الزوار.

وسيكون في هذا اللقاء: الشيف محمد لافي، الشيف ماجدة نصراوي، الشيف غادة التلي، والدكتور أحمد شموط في لجنة تقييم الاغذية، كما ستكون مصممة الأزياء أسماء بني عيسى، ومالكة دار حريم السلطان فاطمة أبو الرب، سيما النجار، ومن بازار رؤيا ليندا الحلاق في لجنة تقييم الازياء، لجنة الحرف اليدوية تتألف من: رائد البدري نائب رئيس جمعية صناع الحرف اليدوية، الفنانة منال النشاش، الدكتور سليم عياش، والسيدة بريهان صيام.

ويفتح معرض “بنت بلادي” أبوابه اعتبارا من مساء الاربعاء الساعة الرابعة مساء وحتى العاشرة، وذات التوقيت يوم الخميس، أما يوم الجمعة فأبواب المعرض ستكون مفتوحة من الساعة الثانية ظهرا، وفي آخر أيام المعرض يوم السبت 20 تموز فيكون دوام المعرض من الساعة الحادية عشرة صباحا.