“بندار للتجارة والاستثمار” تعقد اجتماع هيئتها العامة عبر تقنية الاتصال المرئي

عمان-الغد- عقدت الهيئة العامة لشركة بندار للتجارة والاستثمار، اجتماعها السنوي العادي يوم الأربعاء الموافق 27/5/2020، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني وباستخدام تقنية Microsoft Teams، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه.

وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة بندار للتجارة والاستثمار، المهندس عمر أبو وشاح، وبحضور مساهمين يحملون (19,604,833) سهما أي ما نسبته (98.02% ) من رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار سهم موزعين (22,200) مليون سهما” بالأصالة و (19,582,633) سهما بالوكالة حيث أعلن رئيس المجلس السيد عمر ابو وشاح عن قانونية الاجتماع.

وفي بداية الاجتماع، أعرب المهندس أبو وشاح عن تقدير شركة بندار عالياً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية لمنع انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتوفير أفضل العلاجات والرعاية الطبية اللائقة للمصابين به.

وأضاف أبو وشاح في حديثة للهيئة العامة، أن الشركة تمكنت خــلال العــام2019، ورغــم جميــع الظــروف المحيطــة، مــن المحافظــة على مركزهــا الرائــد فــي قطــاع التمويــل، حيــث بلغــت الإيــرادات التشــغيلية 3.4 مليون دينار كمــا حققــت الشــركة أرباحـاً صافيــة بعــد الضريبــة بلغــت 2.5 مليــون دينــار أردنــي وبعائد بلغ 12.7% على رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار.

وأشار أبو وشاح، إلى أن الشركة اســتمرت خــلال العــام 2019 في الموازنة بين مصــادر الأمــوال واســتخداماتها، ما أسهم في تحقيق مســتوى عالٍ مــن الأداء للوصــول إلــى أهــداف المســاهمين وتحســين مركــزها المالــي.

وحول الخطط المستقبلية للشركة، أوضح أبو وشاح، أن “بندار” تسعى خلال العام 2020 إلــى تعزيــز دورهــا فــي ســوق الإقــراض والتمويــل مــن خــلال طــرح منتجــات متوافقة مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية تتماشــى مــع احتياجــات الفئــة المستهدفة مــن قبــل الشــركة، إضافــة الــى الاستمرار بالعمــل علــى توســيع قاعــدة العمــلاء مــن خــلال فتــح قنــوات تســويقية جديــدة.

وصادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية، وتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.