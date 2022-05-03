كريم بنزيما.. هل يظفر بالكرة الذهبية في أوروبا؟

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، بات بإمكانه الحصول على الكرة الذهبية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه أصبح هناك شبه إجماع على أن بنزيما بات بإمكانه الحصول على الكرة الذهبية ورفع الجائزة التي كانت حكرا على الأرجنتيني، ليونيل ميسي أو البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

ونقلت الصحيفة على لسان فلورنتينو بيريس، رئيس ريال مدريد، بُعيد التتويج بلقب الدوري المحلي في بلاده، أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما كان وما يزال جيدا مع فريقه الإسباني، وفي هذا التوقيت لا يمكن لأحد سلب الكرة الذهبية من اللاعب.

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وأكدت الصحيفة أن بنزيما ما يزال يحافظ على مستواه الكروي، في ظل ارتفاع مستوى بعض اللاعبين الآخرين، مثل محمد صلاح أو مبابي أو ساديو مانيه أو ليفاندوفيسكي.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني قد حقق لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه إسبانيول، برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وذلك يوم السبت الماضي.

كما ويستعد الريال لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأنه خسر ذهابا 4-3 في مباراة مثيرة. (سبوتنيك)