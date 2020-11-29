بنزيما يعود للتدريبات ويوجه أنظاره نحو كييف

مدريد – شارك الفرنسي كريم بنزيما في مران فريقه ريال مدريد الأحد، وقد يتمكن من اللحاق بمواجهة شاختار دونيتسك المقررة الثلاثاء المقبل بكييف في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتدرب بنزيما مع اللاعبين الذين لم يشاركوا أساسيا في مباراة أمس التي انتهت بهزيمة الريال أمام ديبورتيفو ألافيس (1-2) على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك المهاجم في المباريات المصغرة وكذلك في تمرينات الاستحواذ والعمل التكتيكي تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

من جانبه، تدرب سرخيو راموس وألفارو أودريوزلا منفردين على العشب، في حين أجرى البلجيكي إيدن هازارد وداني كاربخال تمرينات محددة داخل المنشآت.

وفي هذه المباراة، سيعود ريال مدريد، الذي يمكنه حسم تأهله للدور التالي في هذه الجولة بمدينة كييف، لنفس الملعب الذي توج على أرضه بلقب التشامبيونز ليغ الثالث عشر في مسيرته حين فاز على ليفربول في العام 2018.

– (إفي)