بنزيما يقود الريال في مباراة الريال الافتتاحية

اشارت صحيفة الماركا الاسبانية الى ان نادي ​ريال مدريد​ الذي يستعد الى خوض مباراته الاولى في الموسم الجديد من ​الدوري الاسباني​ امام نظيره ألميريا على ارض ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ضمن منافسات الجولة الأولى من الليغا بقيادة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما. واضافت الصحيفة الاسباني انه من المتوقع أن يلعب النادي الملكي المباراة بالتشكيلة المكون من كل من اللاعبين:

حراسة المرمى: ثيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ألابا، روديغير، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، تشاوميني، مودريتش.

خط الهجوم: أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس.

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