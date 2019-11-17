بنزيمة ردا على تصريحات جراييه: أنا فقط من يحدد موعد الاعتزال الدولي

مدريد – رد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جراييه، التي قال خلالها أن مغامرة اللاعب الدولية انتهت، مؤكدا أنه فقط من يمتلك قرار الاعتزال دوليا.

وكتب بنزيمة عبر حسابه الرسمي على شبكة (تويتر) الاجتماعية: “نويل، كنت أعتقد أنك لا تتدخل في قرارات المدرب، ولكن أنا، فقط أنا، من سيضع حدا لمسيرتي الدولية، إذا اعتقدت أنني انتهيت، اتركني ألعب لأحد المنتخبات التي يمكنني تمثيلها، وسنرى”.

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

وتأتي تصريحات مهاجم الفريق الملكي ردا على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لإذاعة (مونت كارلو) التي تحدث خلالها عن إمكانية عودة اللاعب المدريدي للمنتخب.

وقال لو جراييه في تصريحاته: “هو لاعب جيد للغاية، لم أشكك أبدا في إمكانياته.. هو أحد أفضل مهاجمي العالم، ولكن مغامرته مع منتخب فرنسا انتهت”.

ويبتعد صاحب الـ31 عاما عن صفوف بطل العالم منذ كانون أول (ديسمبر) 2015 بسبب قضية التشهير الشهيرة الخاصة بزميله في المنتخب ماتيو فالبوينا. (إفي)