بنزيمة يغادر قطر متوجها إلى مدريد

الدوحة – غادر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة قطر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد متوجها إلى مدريد بعدما اضطر للتخلي عن المشاركة في المونديال إثر تعرضه لإصابة عضلية.

وغادر بنزيمة تدريبات منتخب فرنسا مصابا السبت بعد ان شارك بها للمرة الأولى.

وشعر بنزيمة الفائز مؤخرا بالكرة الذهبية بألم عضلي شديد في ساقه اليمنى ، في منطقة مختلفة عن تلك التي كانت تزعجه في الأسابيع الأخيرة والتي تسببت في عدم مشاركته في التدريبات مع بقية لاعبي المنتخب قبل ذلك.

وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان أن بنزيمة “اضطر للتخلي عن المشاركة في المونديال”، مبرزا أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اظهرت انه يحتاج لفترة تعافي تستمر حتى 3 أسابيع.

وبعد إعلان عدم مشاركته في المونديال كتب بنزيمة على حسابه بشبكة (إنستجرام) : “لم أستسلم قط في حياتي ولكن علي أن أفكر هذه الليلة في الفريق كما فعلت دوما، والمنطق يقول إنه علي أن أترك مكاني لأحد يمكنه مساعدة فريقنا في تقديم مونديال كبير. أشكر الجميع على رسائل الدعم”.

وفي إمكان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب استدعاء لاعب آخر ليحل محل بنزيمة حتى الاثنين المقبل عشية أول مباراة لفرنسا بالبطولة والتي تواجه فيها أستراليا.

ويعد وسام بن يدر من المرشحين المحتملين لخل محل بنزيمة بجانب أنتوني مارسيال وموسى ديباي وتوماس ليمار.

– (إفي)