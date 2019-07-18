بنسخته الجديدة Huawei P30 Lite .. مثالي .. مطوّر .. شامل

في وقت تشهد به أسواق الأجهزة الذكية منافسة شديدة بين عمالقة الصناعة؛ تعمل Huawei على تعزيز وجودها وتعميق بصمتها عبر طرح أجهزتها فائقة الذكاء والقوة، وبمواصفات لا منافس لها ضمن فئات الأجهزة كافة (العادية، المتوسطة وعالية الأداء)، لتثبت من جديد

أن حصتها في “ملعب” التقنية لا تزال تحت السيطرة التامّة!

P30 Lite الجهاز الأنيق، القوي والمطوّر بنسخته الجديدة؛ يُطل بظلاله ويفرض تقنياته الرائعة على الأسواق والأذواق، ويقدم تقنيات محدّثة بداية من استخدام 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية بدلاً من 4 في النسخة الأقدم، مساحة التخزين والكاميرا المحسنة بمراحل عن السابق، وانتهاءً بمواصفاته التقنية الكاملة وأهمها:

كاميرا رئيسية فائقة القدرة

يقدم P30 Lite كاميرا رئيسية فائقة القدرة بواقع 48، 8، 2 ميغابيكسل وزاوية التقاط واسعة جدا تصل إلى 120 درجة، ناهيك عن العمق الكبير الذي تمنحه العدسة الثالثة والكثير من المحسنات مثل التصوير الليلي والألوان المشبعة وغيرها التي تمنح الجهاز دفعة تنافسية في مضمار الأجهزة عالية الأداء، وتقدم للمستخدم فرصة التقاط الصور الأفضل على الإطلاق.

كن أنت “السوبر ستار” مع الكاميرا الأمامية

24 ميغابيكسل من قدرة الالتقاط الكبيرة، مدعومة بالذكاء الصناعي وخاصية Superstar التي ستجعلك تستمتع بأخذ السيلفي الاحترافي كما لو كنت من المشاهير دون الحاجة إلى تعديل لاحق، خصوصاً مع الخصائص الضوئية المطورة والتعرف على الوجوه وغيرها من المواصفات.

بطارية تدوم طويلاً وذاكرة كبيرة

تأتي بطارية P30 Lite بواقع 3340 مللي أمبير، تقدم وقت استخدام طويل جداً في الشحنة الواحدة، بجانب مساحة تخزين داخلي بواقع 128 جيجابايت تكفي لتخزين كل ما يرغب به المستخدم من صور وفيدوهات أو ملفات أخرى.

الفاعلية في أفضل صورها

فاعلية عمل P30 Lite وقدرات المعالجة الفائقة مطورة كثيراً عن السابق، حيث أنه يمتلك معالجاً قوياً من نوع Kirin 710، متماثلاً مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت مما يسهل استخدام التطبيقات المتعددة وبسلاسة كبيرة.

مواصفات أخرى لامتناهية

شاشة P30 Lite تأتي بحجم 6.15 إنش بوضوح رائع وحواف شبه معدومة، لتقدم تجربة مشاهدة لا مثيل لها، ناهيك عن التصميم الانسيابي العصري يجمع الشاشة الضخمة ببدن الجهاز من الزجاج ثلاثي الأبعاد المنحني، ويقلص المسافة نحو المثالية إلى الحد الأدنى.

مثالية مطلقة تضمنها الجهاز بنسخته المطورة، فهل يمكنك أن تحزر سعر Huawei P30 Lite؟