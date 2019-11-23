بنس: قلقون من نفوذ إيران في العراق

بغداد- أعرب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، السبت، عن قلقه من نفوذ إيران في العراق، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد أنه يعمل على تجنب العنف مع المتظاهرين.

وقال بنس في كلمة له خلال زيارته للعراق، إن قوات بلاده باقية في سوريا والعراق لتعزيز الشراكة مع الحلفاء.

وفي كلمة أخرى لبنس في قاعدة عين الأسد في الأنبار، ذكر أن أميركا تخلصت من زعيم داعش من دون وقوع أية ضحية أميركية، وأن قوات بلاده ستبقى تعمل حتى هزيمة داعش نهائيا.

والتقى بنس، السبت، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل وأجرى اتصالا هاتفيا مع عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن زيارة بنس للبلاد متفق عليها.

وأفاد مسؤولون عراقيون وكالة فرانس برس في وقت سابق السبت أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي يتفقد اليوم قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، لن يلتقي أياً من القادة السياسيين العراقيين.

وأكد مسؤولان عراقيان أن بنس الذي وصل اليوم في زيارة غير معلنة مسبقاً، وتأتي في خضم حركة احتجاجية واسعة ضد السلطة السياسية في العراق، تواصل هاتفياً مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. – العربية