بنفيكا يعلن إصابة لاعبه تافاريس بفيروس كورونا

مدريد – أعلن نادي بنفيكا بطل البرتغال عن إصابة لاعبه دافيد تافاريس بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد اللاعبين المصابين في الدوري المحلي لكرة القدم أقله الى ثمانية.

وأعلنت الحكومة البرتغالية في 30 نيسان/أبريل الماضي، أنها ستسمح باستئناف مباريات الدوري اعتبارا من نهاية الأسبوع الأخير في أيار/مايو، على أن تقام من دون جمهور، بانتظار موافقة السلطات الصحية.

وأشار النادي في بيان أن نتيجة الفحص الذي أجراه تافاريس (21 عاما) يوم الجمعة جاءت إيجابية وهو “لا يعاني من عوارض ويخضع للحجر المنزلي”.

وسبق أن أعلن نادي فيتوريا غيمارايش عن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه إضافة الى لاعب في موييرينسي.

وأشارت وكالة الأنباء البرتغالية “لوسا” أن ثلاثة لاعبين في نادي فاماليكاو تم تشخيصهم ايجابيا بفيروس “كوفيد-19″، إضافة الى موظفَين اثنين في النادي.

وقبل تعليق منافسات الدوري في 12 آذار/مارس الفائت، كان بورتو في صدارة الترتيب بفارق نقطة يتيمة عن بنفيكا الثاني.

وأعلنت الحكومة البرتغالية أن المراحل العشر المتبقية من الموسم ستقام وفق بروتوكول صحي صارم، يشمل خضوع اللاعبين للفحوصات مرتين في الأسبوع وإقامة المباريات “في أقل عدد ممكن من الملاعب”.– (أ ف ب)