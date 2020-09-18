بنك أوف أميركا: الأسهم تستقطب أكبر تدفقات أسبوعية منذ 2018

لندن- أظهرت أبحاث بنك أوف أميركا أن صناديق الأسهم استقطبت ما يزيد على 16 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 أيلول (سبتمبر)؛ إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأميركية بعد مبيعات كثيفة في وقت سابق من الشهر بقيادة أسهم التكنولوجيا.

وقال بنك أوف أميركا إنه في “نوبة إقبال على الأسهم الأميركية”، ضخ المستثمرون قرابة 24 مليار دولار في أسهم أكبر اقتصاد في العالم، في أكبر دخول للتدفقات منذ آذار (مارس) 2018. تأتي التدفقات بعد نزول المؤشر ناسداك عشرة بالمائة في أوائل أيلول (سبتمبر).

ونزحت 58.9 مليار دولار من صناديق النقد وشهد الذهب أول خروج للتدفقات في أربعة أشهر بقيمة 400 مليون دولار.

وفي غضون ذلك، شهدت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوحا بقيمة 2.5 مليار دولار، لكن صناديق الديون النامية سجلت دخول تدفقات للأسبوع الحادي عشر على التوالي.-(رويترز)