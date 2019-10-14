بنك الأردن الراعي الفضي لمهرجان مسرح هيا 2019

عمان- قدم بنك الأردن الرعاية الفضية لمهرجان مسرح هيا الرابع والذي ستستمر فعالياته من يوم الخميس 10/10/2019 ولغاية يوم السبت 2/11/2019 والذي يجمع عروضاً مسرحية عالمية المستوى للأطفال على مسرح مركز هيا الثقافي والكائن في منطقة الشميساني.

وسيقدم خلال هذا المهرجان أربعة عروض مميزة من كل من إسبانيا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى عرضين مسرحيين من إنتاج مركز هيا الثقافي. تتناول العروض المسرحية المقدمة مواضيع مختلفة من شأنها ايصال رسائل مهمة للأطفال بطرق درامية وإبداعية شيقة، بالإضافة إلى تعريفهم بأنواع الفنون المسرحية العالمية المختلفة من دمى وخيال الظل ورسومات متحركة وغيرها الكثير.

ويأتي دعم مهرجان مسرح هيا تجسيدا لأهداف بنك الأردن الاستراتيجية في خدمة المجتمع وحرصا من البنك على دعم الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة والتي يتم توجيهها ايضا لتعزيز المعرفة لدى الأطفال في مواضيع متنوعة. كما سيستضيف بنك الأردن مجموعة من الأطفال من الجمعيات الخيرية لحضور فعاليات المهرجان وذلك مساهمة منه في استفادة هؤلاء الأطفال من المعارف المقدمة من خلال هذه العروض.