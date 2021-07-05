“بنك الأردن” يتبرع لـ”الحسين للسرطان”

عمان- في إطار الشراكة المستمرة بين بنك الأردن ومؤسسة الحسين للسرطان، قدم البنك تبرعاً لصالح برنامج التسمية والتشريف، وذلك من خلال تسمية وحدة العلاج الكيماوي للمرأة في عيادات سرطان الثدي باسم بنك الأردن داخل مركز الحسين للسرطان، في مبنى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحيث تذهب قيمة التبرع كصدقة جارية لتغطية البنية التحتية والأجهزة والمعدات في المركز.

وحول هذا التبرع، قدمت نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، شكرها لبنك الأردن، وقالت: “منذ العام 2007، لم يتوان بنك الأردن عن دعم رسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، حيث يسهم هذا التبرع في ترك بصمة إيجابية في حياة مرضانا. ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون الهادف الذي من شأنه إنقاذ حياة المزيد من مرضانا”.

ويتيح برنامج التسمية والتشريف للأفراد والشركات فرصة لتسمية غرفة، مساحة، جناح، أو طابق داخل مركز الحسين للسرطان باسم المتبرع نفسه أو شركته أو شخص عزيز عليه، مقابل قيمة تبرع تحدد بحسب المساحة، وتوجه مبالغ التبرع للمساهمة في دعم علاج مرضى المركز.