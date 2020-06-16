“بنك الأردن” يجدد شراكته مع “جمعية قرى الأطفال SOS”

عمان- قام بنك الأردن بتجديد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، وذلك تعزيزاً لدوره في مساندة الفئات الأقل حظاً في المجتمع وإدراكاً منه بأهمية دعم الجمعية لتنفيذ مهمتها الإنسانية برعاية الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري.

ويقوم البنك من خلال هذه الشراكة التي بدأت في العام 2004 بكفالة المصاريف الجارية لأحد المنازل العائلية في قرية أطفال SOS إربد، والتي تقدم كافة خدمات الرعاية الأسرية البديلة للأطفال والتي تشمل المأكل والتعليم والرعاية الصحية والأنشطة اللامنهجية.

وأثنت المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية السيدة رنا الزعبي على جهود بنك الأردن في دعمه ومساهمته للجمعية، وأعربت عن فخرها واعتزازها بهذه الشراكة الاستراتيجية. هذا ومن الجدير بالذكر أن تجديد الاتفاقية يأتي من حرص البنك الدائم على اختيار وتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية التي تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وبخاصة البرامج التي تُعنى بالأطفال عموماً وبالأيتام وفاقدي السند الأسري خصوصاً والتي من شأنها مساعدتهم وتوفير حياة كريمة لهم.