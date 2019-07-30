“بنك الأردن” يجدد شراكته مع “جمعية قرى الأطفال SOS”



عمان- قام بنك الأردن بتجديد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية إيماناً منه بأهمية دعم الجمعية لتنفيذ مهمتها الإنسانية برعاية الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري. ويقوم البنك من خلال هذه الشراكة التي بدأت في العام 2004 بكفالة المصاريف الجارية لأحد المنازل العائلية في قرية أطفال SOS إربد.

وقام بتوقيع تجديد الشراكة صالح حمّاد مدير عام بنك الأردن، ومحمد الشلالدة المدير الوطني لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية.

وأعرب محمد الشلالدة عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً أن الدعم المقدم من البنك يسهم في تأمين الاحتياجات اليومية للأطفال الذين يعيشون في البيت العائلي مع أمهم لمدة عام واحد والتي تتضمن المسكن والتعليم والغذاء والأنشطة اللامنهجية مثل الرياضة والفنون وغيرها. كما أشاد بدور بنك الأردن في دعم الجمعية خلال الأعوام السابقة، مؤكداً أهمية استمرار هذه الشراكة المميزة.

ومن جانبه، أعرب السيد صالح حمّاد مدير عام بنك الأردن، عن حرص البنك الدائم على اختيار وتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية التي تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، وبخاصة البرامج التي تُعنى بالأطفال عموماً وبفاقدي السند الأسري خصوصاً والتي من شأنها توفير حياة كريمة للأطفال ومساعدتهم على أن يصبحوا عناصر فعالة قادرة على النهوض بمجتمعاتهم مستقبلاً، مشيدا بالدور الذي تقوم به قرى الأطفال SOS الأردنية بهذا المجال.

وجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية هي مؤسسة وطنية غير ربحية تأسست العام 1983، ترعى ما يقارب 250 طفلاً من الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات الثمانية التابعة لها (أي ما نسبته 31 % من هؤلاء الأطفال في المملكة).