“بنك الأردن” يحصل على جائزة “أفضل حافظ أمين”

عمان- منحت “جلوبال بانكنج آند فاينانس ريفيو” العالمية (Global Banking & Finance Review)؛ المجلة المتخصصة بالشؤون المالية ومقرها المملكة المتحدة، بنك الأردن جائزة أفضل حافظ أمين في الأردن للعام الحالي. ويأتي فوز البنك بهذا اللقب بناءً على تقييم للبنوك العاملة من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى بيانات مستقاة من محللين واستشاريين ومديرين تنفيذيين في شتى القطاعات المالية.

هذا ويذكر أن بنك الأردن يقدم خدمة الحافظ الأمين منذ العام 2014 والتي تتيح للمستثمرين الأردنيين والأجانب في السوق الأردنية مجموعة من الخدمات تشمل: حماية أصول العملاء، تحصيل توزيعات الأرباح، تحديثات السوق والأخبار، إعداد تقارير شاملة والقيام بعمليات التسوية لبيع وشراء الأسهم بالنيابة عن العملاء.

وتأتي هذه الجائزة استحقاقاً للجهود التي بذلها بنك الأردن خلال السنوات الماضية لتطوير العمل بخدمات الحافظ الأمين، فقد خصص البنك فريقاً متخصصاً بالكامل بخبرة عالية في هذا المجال، إلى جانب امتلاك بنية تحتية تقنية وسياسات وإجراءات من الدرجة الأولى لضمان استمرارية الخدمة بأفضل المعايير العالمية. كما تعكس هذه الجائزة مكانة البنك الرائدة في مجال الحلول المصرفية وحرصه المستمر على تطوير وتقديم منتجات بنكية مبتكرة تلبي مختلف احتياجات وتطلعات العملاء بمستوى خدمة عالي الجودة.