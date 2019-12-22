“بنك الأردن” يختتم فعالياته في “متحف الأطفال”

عمان- انطلاقاً من اهتمام بنك الأردن بالبرامج التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع الأطفال للاستفادة من تجربة المتحف التعليمية، وبأهمية تنمية المهارات الفكرية والفنية والثقافية لدى الأطفال، اختتم بنك الأردن فعالياته في متحف الأطفال ضمن مبادرة دعم “الأيام المفتوحة” برحلة استكشاف المتحف وارقص مع زوكا التي أقيمت يوم السبت 7/12/2019.

وحضر النشاط مجموعة من الأطفال بأجواء ترفيهية تفاعلية؛ حيث تم تقديم أنشطة استكشاف المتحف وارقص مع زوكا، وفي نهاية العرض قام بنك الأردن بتقديم هدايا للأطفال تشجيعاً لهم على المشاركة في مثل هذه الأنشطة للتعلم التفاعلي.

ومن الجدير ذكره أن البنك قام بدعم مبادرة الأيام المفتوحة ضمن شراكته مع متحف الأطفال للعام العاشر على التوالي، وذلك تنفيذاً لخطته في مجال دعم الأنشطة التعليمية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للعام الحالي، ومن خلال هذه الشراكة تم تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة خلال العام التي تهدف الى توسيع آفاق الأطفال المعرفية بطرق حديثة وتفاعلية.