بنك الأردن يدعم العرض العلمي في متحف الأطفال

عمان – انطلاقاً من اهتمام بنك الاردن بتعزيز ثقافة التعلم المبكر، واستخدام أساليب التعليم المبتكرة لتعزيز التفكير الناقد والإبداعي قدّم البنك دعمه للعرض العلمي (واي والنجوم) والذي أقيم في متحف الأطفال، ضمن فعاليات شراكة البنك مع المتحف لدعم برنامج “الأيام المفتوحة” للسنة العاشرة على التوالي، والذي يعد أكثر برامج المتحف شعبية.

وحضر النشاط مجموعة من الأطفال بأجواء ترفيهية وتعليمية تفاعلية، حيث تم تقديم أنشطة تعرّف من خلالها الأطفال على مكونات النجوم، ومن أين تولد طاقتها، ولماذا توجد بألوان مختلفة ,وغيرها من المواضيع. وفي نهاية العرض قام بنك الأردن بتقديم هدايا للأطفال تشجيعاً لهم للمشاركة في مثل هذه الأنشطة للتعلم التفاعلي.

ومن الجدير ذكره بأن العرض العلمي هو أحد النشاطات التي تم تقديمها برعاية بنك الأردن لعام 2019 وبالشراكة مع متحف الأطفال الأردن والتي تجسد اهداف البنك الاستراتيجية في خدمة المجتمع التي تضع قطاع التعليم من أولوياته، ومن خلال هذه الشراكة سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة التي تهدف الى توسيع آفاق الأطفال المعرفية بطرق حديثة وتفاعلية.