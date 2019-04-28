“بنك الأردن” يدعم برنامج القافلة الخضراء للسنة السادسة على التوالي



عمان– قام بنك الأردن بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة بزراعة 300 شجرة مثمرة من اللوزيات والعنب والزيتون يوم السبت الموافق 2019/4/13، في منطقة ناعور، وقد تم تنفيذ هذه المبادرة من قبل متطوعين من موظفي البنك في إطار دعم البنك للمشاريع التي تعني بالأنشطة البيئية، وذلك بهدف زيادة الرقعة الخضراء في المملكة ودعم المزارعين غير القادرين على زراعة أراضيهم لتأمين مصدر دخل لهم.

وقد جاء دعم البنك لهذا البرنامج وللسنة السادسة على التوالي تجسيداً لتوجهاته في دعم المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي.