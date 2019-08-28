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بنك الأردن يدعم مبادرة”الحقيبة المدرسية”

منذ ساعتين
بنك الاردن

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عمان – انطلاقاً من استراتيجيات البنك الهادفة إلى دعم المجتمع المحلي، وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، قدم بنك الأردن دعمه لمبادرة ” الحقيبة المدرسية” التي نظمها النادي الأردني للصم. حيث شارك مجموعة من موظفي البنك ومتطوعي النادي في توزيع حقائب مدرسية ومستلزماتها على الطلبة الصم الايتام والمحتاجين في موقع النادي.
وثمن النادي الأردني للصم جهود البنك الدائمة في دعمه وعطائه للنادي على مدى العديد من السنوات، وللدور الاجتماعي المميز الذي يقوم به في سبيل خدمة المجتمع المحلي. ويأتي دعم بنك الأردن لمبادرة ” الحقيبة المدرسية” وللنادي الأردني للصم ضمن سلسلة نشاطات مجتمعية وخيرية ينفذها البنك إيماناً منه بأهمية المشاركة في دعم الأنشطة الخيرية وبهدف ترسيخ مبادئ التكافل والتضامن المجتمعي.

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