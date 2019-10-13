بنك الأردن يرعى ثلاثة فرق في ماراثون مدرسة البكالوريا

عمان– قدم بنك الأردن الرعاية لثلاثة فرق في ماراثون مدرسة البكالوريا (عمان) والذي أقيم يوم الجمعة الموافق 11 تشرين الأول 2019، بمشاركة طلاب المدرسة وأولياء أمورهم والذي استمر لمدة 8 ساعات من الركض المتواصل إضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى.

هذا واختتم الماراثون فعالياته بأجواء حماسية واحتفالية بين الفرق المشاركة حيث تم توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين من قبل المدرسة. وقام البنك بدوره بتوزيع الهدايا على أعضاء الفرق المشاركة والحضور.

وتأتي مشاركة بنك الأردن في الماراثون تماشيا مع خططه للمسؤولية المجتمعية والتي تهدف الى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي وتنمية المواهب الرياضية لدى الطلاب وتمكينهم من تطوير قدراتهم البدنية بالمشاركة مع أهاليهم ضمن فعاليات رياضية اجتماعية وصحية.