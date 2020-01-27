بنك الأردن يشارك في محاضرة حول “التخطيط المالي الشخصي”

عمان- في إطار نشر الوعي بأهمية الإدارة المالية وضمن اهتماماته بخدمة المجتمع المحلي، شارك بنك الأردن في المحاضرة التي أقامها نادي انرويل بترا بعنوان ” التخطيط المالي الشخصي” في فندق St. Regis عمان بتاريخ 20 كانون الثاني 2020، والتي حاضر بها المستشار المالي سهراب ركاد عويس المدير التنفيذي لشركة تفوق للاستثمارات المالية وهي شركة مملوكة بالكامل للبنك تعمل في مجال الوساطة المالية. حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من المفاهيم والنماذج الخاصة بالتخطيط المالي الشخصي والذي هو الأساس في ترتيب واستقرار الأحوال الشخصية للأفراد والأسر، ويعتبر شرطا يسبق التخطيط للاستثمار وتنمية الثروة.

وتم بيان كيفية تخطيط الميزانية الشخصية للفرد أو الأسرة حسب احتياجاتها الضرورية مرورا بالرغبات وصولا إلى الادخار ومن ثم الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من المواضيع كان أبرزها رسم استراتيجية الاستثمار، والأدوات الاستثمارية المتاحة ودرجة المخاطر والعوائد عليها وأهم قواعد الاستثمار. ومن الجدير بالذكر بأن مشاركة بنك الأردن في المحاضرة تأتي في إطار سعيه الدؤوب لنشر الوعي بأهمية الإدارة المالية بين مختلف شرائح المجتمع والتي تنبثق من استراتيجيات البنك الرامية في دعم المجتمع وتعزيز ثقافة الاستثمار.