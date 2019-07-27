بنك الأردن يطلق حملة ترويجية للقروض السكنية

عمان- ضمن إطار السعي الدؤوب لتصميم منتجات تحاكي متطلبات وتطلعات العملاء والارتقاء دوما بمستوى الخدمات المقدّمة لهم بالإضافة الى تقديم حلول تمويلية متميزة ومرنة لعملائه. أطلق بنك الأردن مؤخرا الحملة الترويجية الخاصة بالقروض السكنية بمزاياها الفريدة والمتنوعة.

وبموجب هذه الحملة سيتمكن العملاء الراغبون بالحصول على القرض السكني من فرصة امتلاك بيت الاحلام بسعر فائدة منافس والاستمتاع بمميزات وخصومات ضمن باقة من أرقى محلات الأثاث والأجهزة الكهربائية (Midas, Ashly, Smart Buy)، بالإضافة الى اشتراك انترنت مجاني من شركة أورانج لمدة عام كامل مع مزايا أخرى عديدة نذكر منها (إمكانية تمويل لغاية 80 % من قيمة العقار، فترة سداد تصل لغاية 25 سنة، تأمين مجاني على العقار والحياة مع تحمل البنك لرسوم المنح والرهن). ويهدف البنك من خلال إطلاق هذه الحملة إلى توفير خدمات مصرفية شاملة ومتجددة لعملائه بكل سهولة ويسر حيث سيتمكن العملاء من التقدم لطلب القرض من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال زيارة أحد فروع البنك المنتشرة في المملكة وعددها (77) فرعا بالإضافة إلى توفر فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء.