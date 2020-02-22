“بنك الأردن” يطلق حملة حسابات التوفير “خلي الي ما ربح يربح”

عمان- تحت عنوان “خلي الي ما ربح يربح مع بنك الأردن”، أعلن بنك الأردن عن إطلاق حملة حسابات التوفير والتي تستهدف أكبر عدد رابحين من أي وقت آخر، وذلك ضمن إطار سعي البنك الدائم لتصميم منتجات تحاكي متطلبات وتطلعات العملاء وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتتضمن هذه الحملة التي ستستمر حتى نهاية العام الحالي تقديم العديد من الجوائز، أبرزها الجائزة النصف السنوية بقيمة 100,000 دينار لرابحين اثنين، والجائزة الشهرية بقيمة 10,000 دينار لعشرة رابحين، والجائزة الأسبوعية بقيمة 1,500 دينار لعشرة رابحين، والجائزة اليومية بقيمة 500 دينار لعشرة رابحين، هذا بالإضافة الى العديد من الحملات الإضافية والجوائز المتنوعة والحملات الخاصة بحسابات التوفير الخاصة بالأطفال “سنابل” والتي تشمل دفع أقساط مدرسية وأجهزة الكترونية للعديد من الرابحين.

ومن الجدير بالذكر أن إطلاق هذه الحملة يأتي استكمالاً لاستراتيجية بنك الأردن في إطلاق حملات وبرامج جديدة تستهدف تعزيز ثقافة الادخار لدى عملائه ومكافأتهم على ولائهم وثقتهم. ومن خلال هذه الحملة، فإن البنك يسعى إلى تشجيع العملاء الحاليين على تغذية أرصدة حساباتهم لزيادة فرص الربح، وتشجيع العملاء الجدد على فتح حسابات توفير لدى أي فرع من فروع البنك ليتمكنوا من الدخول في السحوبات الخاصة بالجوائز اليومية والشهرية ونصف السنوية لحسابات توفير بنك الأردن.