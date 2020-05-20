“بنك الأردن” يقدم وجبات إفطار للأسر العفيفة

عمان – ترجمة لبرامج مسؤولية بنك الأردن المجتمعية التي ينفذها خلال شهر رمضان المبارك وللتكاتف مع شعبنا الأردني في ظل أزمة جائحة كورونا، قام البنك وبالتعاون مع مركز هيا الثقافي بتوزيع وجبات إفطار رمضانية متكاملة وهدايا للعيد على العديد من الأطفال الأقل حظاً وعلى عائلاتهم في كل من محافظة العاصمة ومحافظة الزرقاء، وذلك بهدف الوقوف بجانبهم ومساعدتهم على تحمل الأعباء التي يعيشونها.

كما ثمن مركز هيا جهود البنك الدائمة في دعمه وعطائه للعديد من برامجه، ولدوره الاجتماعي المميز الذي يقوم به في خدمة المجتمع المحلي. هذا ومن الجدير بالذكر بأن توزيع الوجبات من بنك الأردن يأتي حرصاً منه على تعزيز قيم التكافل والتعاضد الاجتماعي في شهر رمضان الفضيل، وضمن سلسلة اهتماماته بخدمة المجتمع ودعمه المتنامي للبرامج الخيرية والاجتماعية، وتوجهاته لمساعدة وخدمة مختلف فئات المجتمع وخاصة الأقل حظا.