شركات وأعمال

“بنك الأردن” يكرم موظفيه المتفوقين بالإنتاجية للربع الثاني 2019

منذ ساعة واحدة
بنك الاردن

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عمان- تقديراً من بنك الأردن لجهود موظفيه الحثيثة وتفانيهم في خدمة عملاء البنك وتحفيزاً لهم لمواصلة الأداء المتميز، أقام بنك الأردن، مؤخراً، فعالية ترفيهية لموظفيه المتفوقين في الإنتاجية عن الربع الثاني للعام الحالي في نادي ديونز- عمان، بمشاركة المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد (خالد أبو جويد) ومديري المناطق.
وقد تخللت الفعالية العديد من الأنشطة الترفيهية ضمن أجواء احتفالية، وتم توزيع الدروع على الموظفين المتفوقين، وذلك لتعزيز ثقافة العمل الجماعي وتحفيزهم لتقديم أفضل الحلول المصرفية بكل حرفية ومهنية عالية تلبية لحاجات ومتطلبات العملاء.
ومن الجدير ذكره أن بنك الأردن يسعى دوماً للاهتمام بموظفيه إيماناً منه بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد من أهم نقاط القوة التنافسية المستدامة لدى البنك.

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