“بنك الأردن” يوفر أكبر جائزة شهرية لحسابات التوفير لرابح واحد



عمان– جدد بنك الأردن إطلاق حملته الترويجية لأكبر جائزة شهرية لحسابات التوفير في الأردن ومقدارها ربع مليون دينار لرابح واحد بشكلها وتصميمها الجديدين، وذلك بهدف زيادة وعي العملاء بأهمية الادخار وتشجيعهم على إدارة أموالهم بالطريقة الصحيحة التي من شأنها تحقيق أكبر قدر من المنفعة لهم ولعائلاتهم.

علماً بأن السحوبات ستكون على الجائرة الشهرية الكبرى على مستوى فروع البنك كافة المنتشرة في المملكة وقيمتها ربع مليون دينار لرابح واحد، بالإضافة إلى السحوبات على الجائزة اليومية بقيمة (1000) دينار. كما تجدر الإشارة إلى أن حسابات التوفير “سنابل” الخاصة بالأطفال تشارك بالسحوبات لربح الجائزة الشهرية الكبرى والجوائز اليومية والعديد من الجوائز الأخرى الخاصة بالأطفال.

يسعى البنك من خلال هذه الحملة إلى تشجيع عملائه الحاليين لتغذية أرصدة حساباتهم لزيادة فرص الربح، وتحفيز العملاء الجدد للمبادرة بفتح حسابات توفير لدى أي فرع من فروع البنك ليتمكنوا من الدخول على السحوبات اليومية والجائزة الشهرية الكبرى لرابح واحد على مستوى الأردن.