بنك الإسكان: صحة وسلامة موظفينا تتصدر قائمة أولوياتنا



عمان-الغد- اطمئن رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، عبدالإله الخطيب والرئيس التنفيذي للبنك عمّار الصفدي، على صحة موظف أصيب بطلق ناري أثناء محاولة سلب قام بها اليوم الثلاثاء مسلحين إثنين لأحد فروع البنك على طريق المطار، وذلك وفق بيان صحفي أصدره البنك.

وأوضح البيان أن الموظف يتلقى العلاج والرعاية، وحالته العامة مستقرة.

وأكد البيان، أن بنك الإسكان يضع سلامة وصحة موظفيه على قائمة أولوياته واهتماماته، لافتا إلى أنه تم الاطمئنان على صحة العاملين في الفرع والعملاء الذين تواجدوا وقت الحادثة وأنهم بخير ولم يتعرضوا لأي أذى.

ووجه بنك الإسكان رسالة تقدير وعرفان لجميع الأجهزة الأمنية التي تمكنت من إلقاء القبض على الفاعلين خلال زمن قياسي، مثمناً جهودها وسرعة استجابتها وتعاملها مع الحادثة، والتي تدل على الكفاءة و الحرفية العاليتين التي تتمتع بهما هذه الأجهزة وقدرتها الكبيرة على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ولفت البيان، إلى أن البنك سيقوم وفي ضوء إيلائه أهمية قصوى لسلامة وأمن موظفيه وعملائه، بتعزيز اجراءات الأمن والحماية والتنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية لتفادي التعرض لحوادث مشابهة لا قدر الله.









